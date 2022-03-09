Мазепин рассказал, какие гонщики Формулы-1 связывались с ним после увольнения

Россиянин Никита Мазепин рассказал, какие гонщики его поддержали после ухода из «Хааса», а также оставил пожеланию своему будущему сменщику в американской команде.

«Со мной связывались Серхио, Валттери, Шарль и Джордж. Я также хотел бы добавить, что благодарен им за оказанную поддержку в момент, когда я остался без своей мечты и без работы.

Не знаю, кто получит место. Я, наверное, знаю меньше, чем вы, ребята. Кто бы ни оказался, надеюсь, он хорошо выполнит свою работу. Если это будет молодой пилот, то очень важно хорошо себя проявить. Формула-1 непроста — не только физически, но и психологически. Но я в любом случае пожелаю этому пилоту всего хорошего, никаких проблем лично с ним у меня не будет», — сказал Мазепин на пресс-конференции.

Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, американская команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».