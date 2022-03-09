Никита Мазепин попал под санкции Евросоюза

Гонщик Никита Мазепин и его отец Дмитрий попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщается на официальном сайте Еврокомиссии.

Дмитрий Мазепин является владельцем и генеральным директором компании по производству минеральных удобрений «Уралхим».

Напомним, ранее американская команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение расторгнуть контракт с российским гонщиком Никитой Мазепиным.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 прошедшего сезона Мазепин занял последнее место, не набрав ни одного очка. Победу в чемпионате мира праздновал голландский гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен, опередивший в финальной и решающей гонке своего главного конкурента, пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона.