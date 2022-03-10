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Первый партнёр Фернандо Алонсо дебютирует в NASCAR

Первый партнёр Фернандо Алонсо дебютирует в NASCAR
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Тарсо Маркес, первый партнёр Фернандо Алонсо по команде в Формуле-1, выступавший на протяжении нескольких сезонов в составе команды «Минарди», сообщил в своём «твиттере» о том, что примет участие в гонках NASCAR.

«Я очень горжусь тем, что буду пилотом новой серии NASCAR Cup Series в составе Team Stange Racing, которые приложили огромные усилия, чтобы всё это произошло в этом сезоне», — написал Маркес.

46-летний Маркеc проведёт восемь гонок в 2022 году. Дебют бразильца состоится 3 июля. Маркес также примет участие в гонках в Индианаполисе, Уоткинс Глен, Дайтоне, Шарлотт Ровал, Лас-Вегасе, Хоумстед-Майами и чемпионской гонке в Финиксе на автомобиле, финансируемом блокчейн-компанией DignityGold и токеном DIGau.

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