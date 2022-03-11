Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Штайнер рассказал, обращался ли «Хаас» к кому-то, кроме Магнуссена

Штайнер рассказал, обращался ли «Хаас» к кому-то, кроме Магнуссена
Комментарии

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер дал понять, что новобранец команды Кевин Магнуссен был единственным, кого рассматривал американский гоночный коллектив после прекращения сотрудничества с россиянином Никитой Мазепиным.

«После расставания с Никитой я обсуждал с Джином кандидатуру следующего пилота. В какой-то момент всплыло имя Кевина, и Джин Хаас сказал: «Как думаешь, Кевин вернётся?» И я сказал, что понятия не имею, но предложил ему позвонить. Я это сделал, и он сказал: «Да, мне интересно это предложение». Заключить сделку с человеком, с которым уже проработал четыре года, было легко.

Что касается других гонщиков, то я ни с кем не общался. Я просто был уверен, что это произойдёт. Да, в таких ситуациях трудностей не избежать, но мы с ними справились», — приводит слова Штайнера Motorsport.

Новость по теме
Магнуссен: Штайнер позвонил мне и всё испортил
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022