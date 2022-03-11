Штайнер рассказал, жалеет ли он о контракте с Мазепиным

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признал, что решение, которое в своё время приняла команда, подписав контракт с россиянином Никитой Мазепиным, было верным. Он также не жалеет о сотрудничестве с компанией «Уралкалий», до недавнего времени являвшейся титульным спонсором американского гоночного коллектива.
«Жалею ли я? Я бы так не сказал. Тогда это было верным решением. Мы знали, что 2021 год будет трудным, ведь в нашем распоряжении было не самое лучшее авто, но теперь мы чувствуем, что можем снова найти свой путь наверх», — приводит слова Штайнера GrandPX.news.
Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».
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