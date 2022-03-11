Штайнер объяснил, почему не связался с Мазепиным после решения разорвать контракт

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что не общался с Никитой Мазепиным после того, как россиянин покинул команду, и объяснил причину этого.



«Видел ли я пресс-конференцию Никиты? Нет. Если точнее — посмотрел небольшой фрагмент. Я не связывался с ним сознательно? Да, можно сказать и так. Причина, по которой наша команда пошла на этот шаг, предельно ясна и не требует каких-либо дополнений. Мне не нужно обсуждать с ним то, что произошло. Конечно, он ни в чём не виноват, но обстоятельства таковы, что поступить иначе было невозможно. Он просто оказался в центре всего этого», — приводит слова Штайнера Racingnews365.



Напомним, «Хаас» расторг контракт с Мазепиным 5 марта. Решение было принято из-за ситуации на Украине. Кроме того, команда разорвала контракт с титульным спонсором, российской компанией «Уралкалий».