Хорнер: «Мерседес» давил на ФИА и Маси, чтобы дискредитировать успехи «Ред Булл» в 2021-м

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу позиции «Мерседеса» после сезона-2021, когда немецкая команда выступала с заявлениями, направленными на увольнение гоночного директора ФИА Майкла Маси.

«Я чувствовал, что то, что происходило за кулисами в рождественский период cо стороны «Мерседеса», было немного нечестным. Они использовали давление, которое оказывалось на ФИА и на Майкла Маси, чтобы дискредитировать то, чего добился «Ред Булл» в прошлом сезоне.

Мои отношения с Тото Вольфом… знаете, они профессиональные. Он не тот парень, с которым я собираюсь пойти поужинать или провести личное время, но я уважаю то, что он сделал и чего достиг. Конечно, 2021 год уже закончился. Теперь речь идёт о 2022 годе. Будет ли он главным соперником в этом году? Понятия не имею.



Нравится ли он мне? У меня нет никаких личных проблем с Тото. Он из тех, кто легко заводится, поэтому всегда весело его немного подзадорить. Но он не плохой парень, это точно», — приводит слова Хорнера Daily Mail.