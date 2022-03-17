Ферстаппен выразил сочувствие Мазепину, потерявшему место в Формуле-1

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал вынужденное расставание россиянина Никиты Мазепина с Формулой-1. Из-за ситуации на Украине контракт с Мазепиным расторгла команда «Хаас».



«Я сочувствую лично Никите — каждый из нас, в независимости от своего бэкграунда, очень упорно работает с очень молодого возраста, чтобы стать гонщиком Формулы-1. Конечно, у тебя может быть финансовая поддержка, но тебе всё равно необходимо обладать талантом, чтобы управлять болидами Формулы-3 и Формулы-2. Тебе нужно быть конкурентоспособным, и он определённо им был. В настоящий момент ситуация для него очень сложная, но посмотрим — надеюсь, в мире снова наступит мир», — приводит слова Ферстаппена BBC.

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