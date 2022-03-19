«Это круто». Боттас — о старте с одного ряда с Хэмилтоном

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас высказался о результатах квалификации Гран-при Бахрейна, в которой он стал шестым.



«Мы будем стартовать бок о бок с Льюисом, это довольно круто. Я только что видел его, мы улыбнулись друг другу. Это должно быть весело. Если бы мне кто-то сказал, что в Бахрейне мы будем стартовать бок о бок с Льюисом, то я бы согласился. Но да, это начало, отправная точка для нашего путешествия. Теперь нам нужно убедиться, что мы будем двигаться вперёд, а не назад. Пока всё выглядит очень захватывающе.



Сегодняшний результат не только обрадовал меня, у меня появилась надежда. Если бы мы были 18-ми, то всё было бы гораздо сложнее. Тогда перед нами была бы огромная гора. Сейчас она тоже есть, но это уже не Эверест», — приводит слова Боттаса Motorsport.



Льюис Хэмилтон по итогам квалификации стал пятым.