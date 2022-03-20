Боттас: «Альфа Ромео» может конкурировать со всеми, кроме «Ред Булл» и «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил мнение, что в новом сезоне Формулы-1 его команда может конкурировать со всеми, кроме «Ред Булл» и «Феррари».



«Не вижу причин, по котором мы не могли бы бороться с другими командами. «Ред Булл» и «Феррари» я вынесу за скобки, у них другая лига, а вот со всеми остальными мы в состоянии вести борьбу. Сейчас нам нужно убедиться, что мы смотрим только вперёд и в дальнейшем не останавливаться», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.



Напомним, сегодня, 20 марта, состоится гонка первого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало заезда запланировано на 18:00 по московскому времени.

Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки:

Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2022. Онлайн-трансляция гонки