Боттас: «Альфа Ромео» может конкурировать со всеми, кроме «Ред Булл» и «Феррари»

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас выразил мнение, что в новом сезоне Формулы-1 его команда может конкурировать со всеми, кроме «Ред Булл» и «Феррари».
«Не вижу причин, по котором мы не могли бы бороться с другими командами. «Ред Булл» и «Феррари» я вынесу за скобки, у них другая лига, а вот со всеми остальными мы в состоянии вести борьбу. Сейчас нам нужно убедиться, что мы смотрим только вперёд и в дальнейшем не останавливаться», — приводит слова Боттаса Motorsport Week.
Напомним, сегодня, 20 марта, состоится гонка первого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Бахрейна. Начало заезда запланировано на 18:00 по московскому времени.
Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки:
Формула-1. Гран-при Бахрейна — 2022. Онлайн-трансляция гонки
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