В «Астон Мартин» рассказали, сколько времени теряют из-за эффекта «козления»

Технический директор «Астон Мартин» Эндрю Грин высказался о проблемах команды, возникших в ходе Гран-при Бахрейна Формулы-1. Значительные трудности у британского гоночного коллектива возникают из-за эффекта «козления» — подпрыгивания болида.
«Мы всё ещё далеки от решения этой проблемы. Нам пришлось пойти на довольно большое количество компромиссов в плане настроек машины, чтобы иметь возможность пилотировать её без этого эффекта. Могу сказать, что определённый прогресс уже есть. Но всё-таки мне кажется, что пройдёт ещё несколько гонок, прежде чем мы получим решение, которое обеспечит нам необходимую производительность и аэродинамическую стабильность.
Сколько мы теряем из-за компромисса в настройках? Более половины секунды, вероятно, даже ближе к трём четвертям секунды», — приводит слова Грина The Race.
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