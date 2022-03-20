В «Астон Мартин» рассказали, сколько времени теряют из-за эффекта «козления»

Технический директор «Астон Мартин» Эндрю Грин высказался о проблемах команды, возникших в ходе Гран-при Бахрейна Формулы-1. Значительные трудности у британского гоночного коллектива возникают из-за эффекта «козления» — подпрыгивания болида.

«Мы всё ещё далеки от решения этой проблемы. Нам пришлось пойти на довольно большое количество компромиссов в плане настроек машины, чтобы иметь возможность пилотировать её без этого эффекта. Могу сказать, что определённый прогресс уже есть. Но всё-таки мне кажется, что пройдёт ещё несколько гонок, прежде чем мы получим решение, которое обеспечит нам необходимую производительность и аэродинамическую стабильность.



Сколько мы теряем из-за компромисса в настройках? Более половины секунды, вероятно, даже ближе к трём четвертям секунды», — приводит слова Грина The Race.