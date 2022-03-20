Гасли прокомментировал пожар, охвативший его машину во время Гран-при Бахрейна

Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал сход на Гран-при Бахрейна Формулы-1.



«Не на такой старт сезона я надеялся. Вся машина выключилась на выходе из первого поворота, а затем я начал чувствовать, что что-то горит. Досадно, ведь старт был очень хорошим, я сумел пройти Фернандо, а потом Кевина, когда получил шанс. Мы довольно комфортно ехали восьмыми.



Мы потеряли важные очки, но всё равно из сегодняшнего дня можно извлечь позитивные моменты. Я был удивлён темпом, это довольно неплохо в преддверии следующих гонок. Очевидно, нам нужно понять причины отказа, но я уверен, что мы найдём решение.



У меня были хорошие сражения, было весело вернуться в гонки, и я с нетерпением жду следующей возможности», — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».