Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ирина Сидоркова не попала в число участниц нового сезона W Series

Ирина Сидоркова не попала в число участниц нового сезона W Series
Комментарии

Пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series.

Отдельно отмечается, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате дальнейшего уведомления.

Напомним, на фоне событий на Украине Международная автомобильная федерация (ФИА) ранее решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках, обязав их выступать под нейтральным флагом и подписать специальный документ, регламентирующий их выступление. Впоследствии программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года представляющие её гонщики не смогут принять участие в международных гоночных турнирах.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме
Смоляр, Сидоркова, Сироткин и другие пилоты «СМП Рейсинг» пропустят сезон-2022
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022