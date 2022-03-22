Ирина Сидоркова не попала в число участниц нового сезона W Series

Пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series.



Отдельно отмечается, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате дальнейшего уведомления.



Напомним, на фоне событий на Украине Международная автомобильная федерация (ФИА) ранее решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках, обязав их выступать под нейтральным флагом и подписать специальный документ, регламентирующий их выступление. Впоследствии программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года представляющие её гонщики не смогут принять участие в международных гоночных турнирах.



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