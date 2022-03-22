Ирина Сидоркова не попала в число участниц нового сезона W Series

Пресс-служба W Series объявила о составе пилотов на сезон-2022. Всего в соревнованиях примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным в W Series.
Отдельно отмечается, что россиянка Ирина Сидоркова не будет участвовать в чемпионате дальнейшего уведомления.
Напомним, на фоне событий на Украине Международная автомобильная федерация (ФИА) ранее решила не отстранять пилотов из России и Республики Беларусь от участия в международных гонках, обязав их выступать под нейтральным флагом и подписать специальный документ, регламентирующий их выступление. Впоследствии программа развития российского автоспорта SMP Racing объявила, что в сезоне 2022 года представляющие её гонщики не смогут принять участие в международных гоночных турнирах.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 22 марта 2022
-
17:37
-
16:19
-
15:29
-
14:21
-
12:52
-
11:44
-
10:54
-
09:57
-
00:42
- 21 марта 2022
-
23:55
-
22:43
-
21:57
-
20:45
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:50
-
15:49
-
15:02
-
14:46
-
14:33
-
14:28
-
14:20
-
14:00
-
12:44
-
11:45
-
10:30
-
09:43
-
00:36
- 20 марта 2022
-
23:32
-
23:21
-
23:10
-
22:59
-
22:57
-
22:52