В «Альфа Ромео» рассказали о проблеме, которая мешает гонщикам на старте
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Глава инженерной службы «Альфа Ромео» Ксеви Пуджолар рассказал, что пилоты команды, китаец Гуаньюй Чжоу и финн Валттери Боттас, испытывают трудности на старте из-за проблем со сцеплением.
«Мы по-прежнему сталкиваемся с некоторыми проблемами на старте. При этом мы добились определённого прогресса, но ещё есть над чем работать в этой области. Проблемы со сцеплением были у обеих машин. Так что сейчас мы определённо должны предпринять некоторые действия и попытаться лучше понять суть возникшей проблемы, чтобы устранить её или почти свести на нет к следующему Гран-при», — приводит слова Пуджолара издание The Race.
Напомним, по итогам Гран-при Бахрейна Боттас показал шестой результат. Чжоу был 10-м.
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