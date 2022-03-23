В «Астон Мартин» рассказали, как болезнь Феттеля усугубила проблемы команды

Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак признался, что отсутствие основного пилота команды, немца Себастьяна Феттеля, на Гран-при Бахрейна добавило гоночному коллективу немало трудностей. Феттель, напомним, заразился коронавирусом, из-за чего не смог принять участие в стартовом этапе Формулы-1. В качестве замены Феттелю выступил резервный гонщик Нико Хюлькенберг.



«Это произошло в тот момент, когда мы действительно этого никак не ожидали. Понятно, что Нико было трудно сразу включиться.



Когда мы приехали сюда, у каждой команды были свои проблемы. Поэтому, если честно, мы не были на 100% уверены относительно того, на что способны. Но думаю, что мы не единственные, кто испытал сложности. Однако, конечно, это был сюрприз. Отрицательный, к сожалению», — приводит слова Крака The Race.

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