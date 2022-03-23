Сидоркова — о пропуске сезона W Series: 3 года подряд моя карьера оказывается растоптанной

Российская гонщица Ирина Сидоркова отреагировала на то, что не попала в число участниц нового сезона W Series. Вчера, 22 марта, это подтвердили в пресс-службе чемпионата.

«Сказка закончилась, гонок не будет. W-Series 2022 пройдёт без меня. Очень жаль, что вот уже третий год подряд моя спортивная карьера и мои детские мечты оказываются растоптанными. Я не сломаюсь, я может ещё юная, но я очень сильная — жизнь закалила! Сегодня ещё немного поплачу, а завтра за тренировки.

Хочу пожелать всем девушкам W-Series удачи и скорости, и пусть ваши мечты осуществятся! Я буду по вам скучать!» — написала Сидоркова в своём телеграм-канале.

Всего в новом сезоне W Series примут участие 17 гонщиц. Для пяти из них новый сезон станет дебютным.