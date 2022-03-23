Стефано Доменикали рассказал, до скольких Гран-при может быть расширен календарь Формулы-1

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о потенциальном расширении календаря «Королевских гонок» в ближайшие годы.



«Я думаю, что в потенциале календарь может быть расширен до 24 этапов. Я бы даже сказал, что в теории он мог бы расшириться и до 30! Сейчас мы наблюдаем повышение интереса к нашему спорту во всём мире.

Однако нам следует попытаться найти правильный баланс в плане того, какие какие этапы должны остаться в Формуле-1. Интерес к «Королевским гонкам» есть не только в Лас-Вегасе. Многие другие места также заинтересованы в их проведении. Помимо Америки и Китая, есть потенциал проводить соревнования в Африке», — приводит слова Доменикали Sky Sports.



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