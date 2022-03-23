Стефано Доменикали рассказал, до скольких Гран-при может быть расширен календарь Формулы-1
Поделиться
Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о потенциальном расширении календаря «Королевских гонок» в ближайшие годы.
«Я думаю, что в потенциале календарь может быть расширен до 24 этапов. Я бы даже сказал, что в теории он мог бы расшириться и до 30! Сейчас мы наблюдаем повышение интереса к нашему спорту во всём мире.
Однако нам следует попытаться найти правильный баланс в плане того, какие какие этапы должны остаться в Формуле-1. Интерес к «Королевским гонкам» есть не только в Лас-Вегасе. Многие другие места также заинтересованы в их проведении. Помимо Америки и Китая, есть потенциал проводить соревнования в Африке», — приводит слова Доменикали Sky Sports.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
Комментарии
- 23 марта 2022
-
15:12
-
14:09
-
13:09
-
11:57
-
11:20
-
10:19
-
09:46
-
00:47
- 22 марта 2022
-
23:09
-
22:07
-
21:15
-
20:09
-
18:43
-
17:37
-
16:19
-
15:29
-
14:21
-
12:52
-
11:44
-
10:54
-
09:57
-
00:42
- 21 марта 2022
-
23:55
-
22:43
-
21:57
-
20:45
-
19:49
-
18:59
-
17:50
-
16:50
-
15:49
-
15:02
-
14:46
-
14:33
-
14:28
Партнерский контент