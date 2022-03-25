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В «Ред Булл» назвали точную причину схода Ферстаппена и Переса на Гран-при Бахрейна

В «Ред Булл» назвали точную причину схода Ферстаппена и Переса на Гран-при Бахрейна
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Австрийская команда Формулы-1 «Ред Булл» рассказала о причине сходов пилотов Макса Ферстаппена и Серхио Переса на Гран-при Бахрейна.

«Обе машины пострадали из-за недостатка давления в топливной системе. При этом в обоих болидах было требуемое количество топлива, но насосы не могли подавать его из-за вакуумной пробки. Мы предприняли необходимые шаги для исправления этой проблемы и не ожидаем её повторения в эти выходные», — говорится в сообщении команды.

После схода Ферстаппена и Переса на этапе в Бахрейне сообщалось, что причиной этого стало недостаточное количество топлива в болидах. Позже, однако, в «Ред Булл» это опровергли.

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