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Формула-1 дала обещание гонщикам пересмотреть вопрос безопасности после обстрела Джидды

Формула-1 дала обещание гонщикам пересмотреть вопрос безопасности после обстрела Джидды
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Руководство Формулы-1 дало обещание гонщикам, что пересмотрит вопрос безопасности всех своих мероприятий после ракетного обстрела, который произошёл вчера во время тренировки Гран-при Саудовской Аравии в 10 километрах от места проведения гонки. Об этом рассказал финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

«Все гонщики были обеспокоены — безопасно ли для всех нас находиться здесь, участвовать в гонках. И признаюсь, мы получили убедительные разъяснения по этому поводу. Формула-1 пообещала нам пересмотреть принципы организации мероприятий, включая этот этап, чтобы убедиться, что мы отправляемся в такие места, где нашей безопасности ничего бы не угрожало», — приводит слова Боттаса RaceFans.

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