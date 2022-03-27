Формула-1 дала обещание гонщикам пересмотреть вопрос безопасности после обстрела Джидды

Руководство Формулы-1 дало обещание гонщикам, что пересмотрит вопрос безопасности всех своих мероприятий после ракетного обстрела, который произошёл вчера во время тренировки Гран-при Саудовской Аравии в 10 километрах от места проведения гонки. Об этом рассказал финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.

«Все гонщики были обеспокоены — безопасно ли для всех нас находиться здесь, участвовать в гонках. И признаюсь, мы получили убедительные разъяснения по этому поводу. Формула-1 пообещала нам пересмотреть принципы организации мероприятий, включая этот этап, чтобы убедиться, что мы отправляемся в такие места, где нашей безопасности ничего бы не угрожало», — приводит слова Боттаса RaceFans.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».