Цунода не доехал до стартовой решётки Гран-при Саудовской Аравии
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Японский гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода столкнулся с техническими проблемами ещё до старта гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 в Джидде. Автомобиль Цуноды остановился на установочном круге по пути на стартовую решётку из-за проблем с двигателем. Инженерам и пилоту не удалось решить проблему с силовой установкой, и Цуноде пришлось оставить машину по обочине. На этом участие японского пилота в воскресной гонке завершено, подтвердил руководитель «Альфа Таури» Франц Тост.
Юки должен был начать гонку с 19-й позиции впереди канадского гонщика «Уильямса» Николаса Латифи. С поул-позишен будет стартовать мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1.
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