Стюарды расследуют события на последних двух кругах Гран-при Саудовской Аравии

Результаты гонки Гран-при Саудовской Аравии Формулы-1 остаются предварительными до расследования, которое сейчас проводят стюарды. Судьи гонки объявили, что будут расследовать поведение всех гонщиков на двух финальных кругах гонки, когда на первом секторе были вывешены жёлтые флаги после столкновения канадского гонщика «Астон Мартин» Лэнса Стролла и таиландского пилота «Уильямса» Александера Албона. Если кто-то из пилотов не продемонстрировал соблюдения правил в месте действия аварии, то ему угрожает штраф.



Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.