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Боттас прокомментировал сход, лишивший его шестого места

Боттас прокомментировал сход, лишивший его шестого места
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Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас дал комментарий по поводу итогов Гран-при Саудовской Аравии.

Напомним, Боттас долгое время боролся за топ-6, однако ближе к концу гонки вынужден был сняться.

«Жаль сходить с дистанции. До этого момента это была действительно хорошая гонка, тем более что мы рассчитывали как минимум на шестое место.

Температура двигателя продолжала расти, нам нужно выяснить, что стало причиной этого, но мы должны были вывести машину, так как не хотели потерять двигатель. Так проходят гонки, теперь нам нужно убедиться, что мы решили проблему и двигаться дальше. Если говорить о положительных моментах, то машина действительно хороша. Мы сделали ещё один шаг вперед по сравнению с предыдущей гонкой, даже на старте. Мы проделали хорошую работу и получили удовольствие от нескольких близких сражений: теперь давайте убедимся, что мы вернёмся к набору очков в Австралии», — приводит слова Боттаса Sky Sports.

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