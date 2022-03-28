Пьер Гасли: во время гонки в Джидде я кричал от болей в животе
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Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли рассказал о том, что он столкнулся с сильной болью в животе во время Гран-при Саудовской Аравии.
«Должен сказать, что я очень счастлив. Очень не повезло с временем пит-стопа, когда мы заехали в боксы. Как только выехал из боксов, увидел, что появилась машина безопасности, поэтому я опустился на 14-е место.
Нам удалось вернуться на восьмое место, так что да, думаю, мы можем быть довольны, а с моей стороны это были самые болезненные последние 15 кругов в моей карьере. Не знаю, что случилось с моим животом, но я умирал внутри машины. Я кричал от боли и просто радовался, что гонка закончилась», — приводит слова Гасли The Race.
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