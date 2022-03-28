«Играли в кошки-мышки». Хорнер недоволен, что от DRS в Джидде зависело слишком много
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал мнение, что система DRS играла слишком большую роль в гонке Гран-при Саудовской Аравии.
«DRS имеет столь сильное значение, из-за чего два пилота играли в кошки-мышки. Вероятно, мы должны подумать на будущее о расположении зон DRS, чтобы исключить подобные ситуации.
Думаю, в целом новый регламент обнадёживает, так как в прошедших двух гонках мы могли видеть, как Шарль и Макс неоднократно обгоняли друг друга — в прошлые сезоны такого не было. Это были великолепное сражение, ещё одна фантастическая гонка двух команд. На примере двух гонок можно сказать, что теперь у конкурентов есть возможность следовать друг за другом колесо в колесо, это здорово», — приводит слова Хорнера Motorsport-Total.
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