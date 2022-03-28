Пьер Гасли прошёл обследование из-за болей в животе
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли был обследован после завершения Гран-при Саудовской Аравии из-за жалоб на боли в животе. Фотографии Пьер опубликовал в своих социальных сетях, подводя итоги Гран-при Саудовской Аравии.
На фото Гасли делают УЗИ брюшной полости.
Фото: Из личного архива Пьера Гасли
Напомним, ранее Гасли рассказал о том, что он столкнулся с сильной болью в животе во время гонки в Джидде.
По итогам заезда Пьер финишировал на восьмой позиции, набрав первые очки в сезоне.
Напомним, победу в гонке одержал действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Вторым финишировал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, третьим — Карлос Сайнс.
«Альфа Таури» после двух гонок с восемью очками занимает седьмое место в Кубке конструкторов.
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