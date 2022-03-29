В «Альфа Таури» рассказали о состоянии Гасли, жаловавшегося на боли в животе

Итальянская команда «Альфа Таури» объявила, что у их французского пилота Пьера Гасли не обнаружено никаких проблем со здоровьем. Ранее сам Гасли рассказал, что в концовке гонки Гран-при Саудовской Аравии его мучили сильные боли в кишечнике и он даже кричал в машине от боли. Однако медицинское обследование не выявило у Гасли приступа аппендицита или каких-либо других проблем в животе.
«Не было ничего серьёзного, просто боль в кишечнике. Но сейчас всё в порядке», — заявили в пресс-службе «Альфа Таури» в ответ на запрос Racingnews365.
Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.
2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.
3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.
5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.
6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.
7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.
10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.
11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.
12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.
13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.
Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.
- 29 марта 2022
-
15:42
-
15:02
-
14:15
-
13:24
-
12:00
-
10:50
-
09:16
-
00:41
- 28 марта 2022
-
23:10
-
22:06
-
20:52
-
20:05
-
18:53
-
17:47
-
16:47
-
16:35
-
16:34
-
16:26
-
15:53
-
14:26
-
12:51
-
12:05
-
11:02
-
09:11
-
00:30
-
00:20
-
00:08
-
00:05
-
00:04
- 27 марта 2022
-
23:27
-
23:19
-
23:17
-
23:13
-
23:10
-
22:39