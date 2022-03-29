В «Альфа Таури» рассказали о состоянии Гасли, жаловавшегося на боли в животе

Итальянская команда «Альфа Таури» объявила, что у их французского пилота Пьера Гасли не обнаружено никаких проблем со здоровьем. Ранее сам Гасли рассказал, что в концовке гонки Гран-при Саудовской Аравии его мучили сильные боли в кишечнике и он даже кричал в машине от боли. Однако медицинское обследование не выявило у Гасли приступа аппендицита или каких-либо других проблем в животе.



«Не было ничего серьёзного, просто боль в кишечнике. Но сейчас всё в порядке», — заявили в пресс-службе «Альфа Таури» в ответ на запрос Racingnews365.

Новость по теме Пьер Гасли: во время гонки в Джидде я кричал от болей в животе

Гран-при Саудовской Аравии. Итоговая классификация



1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 50 кругов.

2. Шарль Леклер («Феррари») +0.549.

3. Карлос Сайнс («Феррари») +8.097.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +10.800.

5. Джордж Расселл («Мерседес») +32.732.

6. Эстебан Окон («Альпин») +56.017.

7. Ландо Норрис («Макларен») +56.124.

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +1:02.946.

9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1:04.308.

10. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1:13.948.

11. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1:22.215.

12. Нико Хюлькенберг («Астон Мартин») +1:31.742.

13. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1 круг.

Александер Албон («Уильямс»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Фернандо Алонсо («Альпин»), Даниэль Риккардо («Макларен»), Николас Латифи («Уильямс») — сошли.