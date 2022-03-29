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Тото Вольф высказался на тему принуждения пилотов к участию в ГП Саудовской Аравии

Тото Вольф высказался на тему принуждения пилотов к участию в ГП Саудовской Аравии
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что он и его коллеги никак не воздействовали на пилотов команд, чтобы склонить их к участию в Гран-при Саудовской Аравии, несмотря на ракетный обстрел Джидды.

«С нашей стороны не было никакого выкручивания рук, были лишь уважительные переговоры. Разговоры руководителей команд с пилотами проходили в разумном ключе, и никакого давления не оказывалось. В конце концов, шоу и зрелище были потрясающими, всё было великолепно. Это как раз и есть то, что должен делать наш спорт.

А по правде говоря, за все эти годы я увидел перемены, которые произошли здесь. Но сделать ещё предстоит многое», — приводит слова Вольфа Autorport.

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