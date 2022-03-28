Хэмилтон проигрывает Расселлу, Сайнс теряет шанс побороться за титул. Оценки за Джидду

Второй этап Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 9



Второй уик-энд подряд Леклер опережает Сайнса — если так продолжится и далее, Шарль окончательно закрепит за собой статус лидера команды. Удержать «Ред Булл» позади на последних кругах монегаску не удалось, тем не менее в отсутствие технического преимущества лидер чемпионата добился максимального результата и своего главного соперника в чемпионате опережает на 20 очков.



Джордж Расселл — 9



За исключением небольшой помарки в квалификации, которая не позволила опередить Окона, британец провёл отличный уик-энд и выжал из дельфинирующего «Мерседеса» максимум — после третьего круга Расселл ни разу не оказывался ниже пятой позиции, а своему ближайшему сопернику он «привёз» более 23 секунд.

Макс Ферстаппен — 8



В Джидде Ферстаппен завоевал первую в новом сезоне победу и ворвался в топ-5, однако в квалификации Макс был только четвёртым, проиграв Пересу более четверти секунды, а до выезда сейфти-кара шёл на третьей позиции. После рестарта голландец принялся плотно прессинговать Леклера и сумел его пройти, но до этого момента уступал Шарлю более двух секунд и не мог его атаковать.



Серхио Перес — 8



В этот уик-энд Чеко взял первый в своей карьере поул и лидировал в гонке вплоть до первого пит-стопа. Мексиканцу не повезло с аварией Латифи и выездом автомобиля безопасности, однако во второй половине гонки в машине №11 сидел какой-то другой Перес: он никак не мог подтянуться к Сайнсу и остался вне подиума.

Серхио Перес перед стартом гонки Фото: Dan Istitene/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7,5



Двукратный чемпион провёл очень боевую гонку и в напряжённой дуэли с напарником вырвался на шестое место — эту позицию Алонсо и занимал (если не считать не побывавших в боксах Хэмилтона и Магнуссена) на момент схода. Правда, в квалификации опередить Окона Фернандо не удалось — во внутрикомандной дуэли счёт теперь 1-1.

Ландо Норрис — 7,5



В Саудовской Аравии «Макларен» был куда более конкурентоспособен, чем в Бахрейне, хотя о возвращении на прежние позиции пока говорить рано. Тем не менее Норрису совсем чуть-чуть не хватило до выхода в Q3 (сам пилот винит трафик), а на финише Ландо проиграл Окону менее 0,11 секунды. Седьмое место в итоге стало неплохим результатом, но без сходов Риккардо и Боттаса британец был бы только девятым.

Эстебан Окон — 7



Окон провёл блестящую квалификацию, проехав в Q2 и Q3 практически идеальные круги, но удержать пятое место Эстебан не смог: его один за другим опережали Расселл, Алонсо и Боттас — и если бы не сходы двух последних, француз на финише был бы только восьмым.



Пьер Гасли — 7



Гасли финишировал восьмым и набрал те четыре очка, которых лишился в Бахрейне, однако в целом уик-энд Пьера получился весьма неровным: повреждение днища в квалификации, потеря двух позиций на двух первых кругах, но больше всего по позициям француза ударил выезд автомобиля безопасности, после которого «Альфа Таури» до финиша оказалась заперта за Ландо Норрисом.

Пьер Гасли Фото: Peter Fox/Getty Images

Валттери Боттас — 7



Финн в этот уик-энд был не так быстр, как в Бахрейне: восьмое место в квалификации и один обгон на первом отрезке (Валттери прошёл Окона перед аварией Латифи), однако справиться с Алонсо, хотя техника позволяла постоянно держаться близко к испанцу, не удалось. Ну а закончилось всё для Боттаса техническим сходом.



Карлос Сайнс — 6,5



Второй раз подряд испанцу не удаётся выйти на уровень Шарля Леклера — Карлос был медленнее напарника и в квалификации, и в гонке. Так, к выезду сейфти-кара испанец был в 2,5 секунды позади другой «Феррари», а на финише проигрывал ей 7,5. Другими словами, по ходу гонки Сайнс потерял 10 секунд относительно напарника.

Кевин Магнуссен — 6,5



Датчанин после квалификации честно признался, что машина позволяла проехать на полсекунды быстрее — но это простительно после технических проблем в пятницу, однако и в воскресенье Кевин был не так быстр, как в Бахрейне: пропустил Хэмилтона и Алонсо и был бы лишь 11-м, если бы испанец и Риккардо не сошли с дистанции.



Лэнс Стролл — 6,5



В квалификации Строллу удалось выйти из первого сегмента, но в Q2 он проехал свой круг на 0,75 секунды медленнее и при старте с 13-й позиции (спасибо штрафу Риккардо и проблемам Мика) всю дистанцию боролся вне очков — ну а под финиш получил удар от Албона.

Лэнс Стролл Фото: Clive Mason/Getty Images

Даниэль Риккардо — 6



Второй уик-энд подряд Риккардо проигрывает квалификацию напарнику, и если итоговый разрыв получился небольшим (0,12 секунды), на стартовой решётке австралиец потерял ещё две позиции из-за штрафа. Отыграться на первых кругах Дэну не удалось, и он рискнул пойти на ранний пит-стоп — идея оказалась вполне рабочей, и если бы не поломка, «Макларен» был бы на финише седьмым или восьмым.



Нико Хюлькенберг — 6



К гонке в Саудовской Аравии Халк был подготовлен лучше, чем к выступлению в Бахрейне, однако на быстром круге в квалификации допустил две ошибки. В гонке против немца сыграл ранний выезд сейфти-кара, но факт есть факт: из финишировавших Нико стал последним.

Льюис Хэмилтон — 5



Уик-энд в Джидде для 7-кратного чемпиона мира обернулся провалом: вылет в первом сегменте и лишь 10-е место на финише. В гонке Хэмилтон мог бы финишировать выше, если бы вместе с командой лучше разобрался в ситуации с пит-лейном во время технических сходов других пилотов — это позволило бы сохранить шансы на седьмое-восьмое место. Но Льюис увёз из Саудовской Аравии лишь один балл.



Гуаньюй Чжоу — 4,5



После квалификации Чжоу был рад тому, что смог пробиться в финальный сегмент, но провальный старт и ошибки в переключении передач, как и в Бахрейне, отбросили дебютанта в конец пелотона. Затем Гуаньюй ещё и сцепился с Риккардо и Албоном, что привело к 5-секундному штрафу, а затем — и ещё к одному.

Гуаньюй Чжоу Фото: Lars Baron/Getty Images

Александер Албон — 3,5



Для Алекса уик-энд в Джидде обернулся полным разочарованием: тайский гонщик не смог подготовить резину к быстрому кругу и выбыл уже в Q1, а в гонке, сражаясь за пределами топ-10, заблокировал шины и влетел в Стролла. В «Ред Булл» с такими выступлениями точно не вернуться.



Мик Шумахер — 3



Немец не смог принять участия в гонке после своей аварии в квалификации — в стремлении пробиться в финал и улучшить стартовую позицию Мик в принципе лишил себя гонки.

Николас Латифи — 2



Две крупные аварии за уик-энд — один из главных провалов в карьере Николаса Латифи. Почему не один балл? Ну, канадец хотя бы никого не утащил за собой в отбойники…



Юки Цунода — б/о



Японец в этот уик-энд участвовал только в тренировках — ни на квалификацию, ни на гонку его силовой установки не хватило, так что как такового выступления не вышло вовсе.