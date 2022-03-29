В «Альпин» отреагировали на жёсткую борьбу Окона и Алонсо на Гран-при Саудовской Аравии
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр высказался о жёсткой борьбе пилотов команды Фернандо Алонсо и Эстебана Окона друг с другом в ходе Гран-при Саудовской Аравии.
«Всё было здорово. Это и есть то, что хотят видеть фанаты. Риск потерять позицию? Да, на это нужно обращать внимание. А вообще они оба сделали именно то, о чём мы говорили перед гонкой. И, как оказалось, если бы Фернандо не остановился на трассе, мы были бы шестыми и седьмыми. Мы действительно подарили фанатам настоящее шоу», — приводит слова Зафнауэра The Race.
Напомним, в один из моментов Алонсо чуть не врезался в Окона на стартовой прямой, когда тот заблокировал внутреннюю траекторию. Ранее оба гонщика высказались об очной борьбе.
Новость по темеОкон и Алонсо прокомментировали жёсткую борьбу в ходе гонки
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