Фернандо Алонсо прокомментировал свой сход на Гран-при Саудовской Аравии

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Саудовской Аравии, где ему пришлось сойти с дистанции из-за проблем с мотором.



«Мы ещё не знаем, что произошло, но будем изучать этот вопрос. Сегодня мы действительно потеряли очки, однако приятно осознавать, что машина показывает себя хорошо. Нам просто не повезло, что мы не смогли добраться до финиша.



Что касается борьбы с Эстебаном, то она была честной. Мы всегда уважали друг друга там. Друг с другом мы сражались и в Бахрейне. Но при этом каждый из нас всегда старается делать всё возможное для команды.



Мы оба могли бы оказаться в очках. Тем не менее мы всё ещё четвёртые в Кубке конструкторов и теперь готовимся отправиться в Австралию», — приводит слова Алонсо The Checkered Flag.

Напомним, напарник Алонсо — француз Эстебан Окон, по итогам гонки в Джидде финишировал шестым.