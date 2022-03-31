Пьер Гасли уверен, что ещё получит шанс в топ-команде Формулы-1

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли выразил уверенность в том, что он ещё получит предложение от топовой команды Формулы-1.

«В Формуле-1 нужно правильно выбрать время. Однажды мне дали шанс в топовой команде после одного сезона в Формуле-1, когда я сделал гораздо меньше того, что сделал сегодня. Я был менее хорошим гонщиком, чем сегодня, и всё равно мне дали шанс. Поэтому я убеждён, что это произойдёт, если продолжать показывать те результаты, которые мы демонстрировали в последние несколько лет.

У меня есть гораздо более чёткие представления о том, чего я хочу, что мне нужно, чего я жду от своей команды, какие указания давать, основываясь на том, чему я научился с момента своего прихода в Формулу-1. Я стал гораздо более опытным, и это придаёт уверенности.

Это произойдёт точно не в нынешнем году, но такая возможность ещё предоставится, поэтому важно постоянно показывать свой потенциал», — приводит слова Гасли GPFans.