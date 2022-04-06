Джордж Расселл: не вижу никаких причин, по которым «Мерседес» сделает шаг вперёд

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мыслями о перспективах команды на предстоящем Гран-при Австралии.

«Честно говоря, я думаю, многое останется на том же уровне. Я не вижу никаких причин, по которым мы вдруг сделаем какой-либо шаг вперёд. Мы определённо третья по скорости команда на данный момент. Думаю, мы даже ближе к четвёртой команде, чем ко второй», — приводит слова Расселла издание Racingnews365.



В Кубке конструкторов нынешнего сезона Формулы-1 «Мерседес» занимает второе место. После двух этапов у команды 38 очков.



Ранее сообщалось, что «Мерседес» намерен провести обновление болида к Гран-при Австралии.



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