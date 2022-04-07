Боттас: мы уверены, что сможем заработать очки на Гран-при Австралии

Пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас поделился ожиданиями перед предстоящим Гран-при Австралии, который состоится в ближайшие выходные.
«Я люблю приезжать в Австралию. В последнее время я провожу здесь довольно много времени. В последний раз я был здесь во время зимних каникул, поскольку моя девушка родом из Австралии, и это одно из моих любимых мест, где так много всего интересного.
По этой и многим другим причинам я рад, что мы снова будем гоняться в Мельбурне: Альберт-парк — очень интересная трасса, а работа, проделанная перед гонкой этого года, а также автомобили нового поколения должны сделать заезд ещё интереснее.
Мы очень хотим показать здесь свой темп, поскольку знаем, что можем бороться с большинством машин на решетке. Мы уверены, что сможем заработать очки, но нужно будет хорошо сделать свою работу, ведь мы знаем, насколько высок уровень конкуренции в пелотоне», — приводит слова Боттаса F1i.
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