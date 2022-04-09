Валттери Боттас прервал рекордную серию по выходу в решающий сегмент квалификаций

Финский пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас прервал рекордную серию, насчитывавшую 103 выхода подряд в третий сегмент квалификации. Это случилось сегодня, 9 апреля, в рамках Гран-при Австралии.
Серия Валттери началась с первого этапа в составе «Мерседеса» в 2017 году. Она является рекордной для «Королевских гонок», если отталкиваться от современного формата квалификации с сегментами. Кроме того, финн — третий гонщик в истории, который проходил в топ-10 по итогам квалификации более ста раз подряд. Ранее это удавалось лишь бразильцу Айртону Сенне (137) и французу Алену Просту (109), но они выступали до введения современного формата.
Напомним, победителем квалификации Гран-при Австралии стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер. Боттас показал 12-е время.
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