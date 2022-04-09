Албону угрожает дисквалификация по итогам квалификации Гран-при Австралии

Таиландский гонщик «Уильямса» Александер Албон с большей долей вероятности будет дисквалифицирован по итогам квалификации Гран-при Австралии Формулы-1. При проверке автомобиля Албона после сессии было установлено, что технические комиссары смогли извлечь из машины всего 330 миллилитров топлива — при том, что правила требуют наличия для пробы как минимум литра. Более того, так как Албон остановился на трассе, правила требовали, чтобы в баке находилось дополнительное количество топлива, которого хватило бы для возвращения в боксы (в данном случае — ещё 150 миллилитров).



В соответствии с регламентом Формулы-1 недостаточное количество топлива для проверок должно привести к дисквалификации, однако соответствующее решение ещё должны принять стюарды Гран-при Австралии.



По итогам квалификации Албон показал 16-й результат. В случае дисквалификации Александер начнёт воскресную гонку на трассе «Альберт-парк» последним.