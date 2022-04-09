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Пилоты NASCAR подрались после гонки Xfinity. Один из гонщиков получил рассечение. Фото

Пилоты NASCAR подрались после гонки Xfinity. Один из гонщиков получил рассечение. Фото
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Пилоты Тай Гиббс и Сэм Майер выяснили отношения на кулаках после гонки Xfinity Series. Чтобы разрешить конфликт, в дело пришлось вмещаться службе охраны.

Всё началось с того, что Гиббсу не понравились действия Майера во время заезда. Тот устроил массовый завал, выбив из гонки напарника Тая по JR Motorsports Ноа Грэгсона. По окончании заезда Гиббс подошёл к Майеру, чтобы выяснить отношения. Первое время гонщики просто общались, однако затем Гиббс толкнул собеседника, на что тот незамедлительно ответил. Вскоре после этого и началась потасовка, в результате которой Майер получил рассечение и ссадины.

Отметим, что Майер финишировал пятым. Гиббс, который боролся за четвёртую победу в году, занял восьмое место.

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