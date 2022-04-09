Шарль Леклер избежал наказания по итогам инцидента в квалификации Гран-при Австралии

Пилот «Феррари» Шарль Леклер избежал каких-либо санкций за свои действия в ходе квалификации Гран-при Австралии. Леклер попал под подозрение из-за того, что слишком медленно ехал в боксы в конце первого сегмента квалификации. Изучив инцидент, судьи пришли к выводу, что Шарль в условиях плотного трафика действовал должным образом.



Кроме того, санкций избежал находившийся под подозрением пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу. Гонщик «Альфа Таури» Юки Цунода получил предупреждение, которое стало для него уже третьим в сезоне. Отметим, что благодаря изменению в правилах Юки избежал штрафа в виде потери десяти позиций на стартовой решётки — теперь для этого нужно получить пять предупреждений, причём четыре из них должны быть получены непосредственно за инциденты на трассе.

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Ранее стюарды приняли решение не наказывать мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса за его действия в ходе второго сегмента квалификации.



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