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Тото Вольф объяснил, почему внедрение обновлений для «Мерседеса» сейчас не имеет смысла

Тото Вольф объяснил, почему внедрение обновлений для «Мерседеса» сейчас не имеет смысла
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Руководитель автоспортивного подразделения «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение в нецелесообразности выпускать какие-либо обновления для болида W13, так как команда в настоящее время не до конца осознала причины возникших сложностей.

«Сейчас мы просто изучаем машину, изучаем шины. Ничто из того, что мы сделали в этот уик-энд, не раскрыло аэродинамический потенциал и не уменьшило эффект «дельфинирования». В этом отношении мы всё на том же месте. Вот почему нет никакого смысла применять какие-либо обновления. Может статься, что мы ещё больше запутаем себя. Не исключено, что дело в том, что чем больше прижимной силы, тем сильнее авто начинается колебаться. В общем, мы всё ещё изучаем наш болид.

Если посмотреть на данные, то можно заметить, что на первом и втором секторах мы конкурентоспособны, а в последней части трассы начинаем отставать – примерно на секунду. Мы теряем всю маржу. Станет ли решение проблемы с козлением тем, что добавит эту потерянную секунду? Конечно, нет. Но есть много других вещей, за счёт которых мы могли бы привнести небольшие улучшения», — приводит слова Вольфа RaceFans.

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