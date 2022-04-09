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ФИА решила ужесточить правила проверки нижнего белья пилотов Ф-1

ФИА решила ужесточить правила проверки нижнего белья пилотов Ф-1
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Новоиспечённый гоночный директор ФИА Нильс Виттих принял решение ужесточить правила о нижнем белье пилотами Формулы-1 — пилотам напомнили, что они должны носить только огнеупорную одежду, и предупредили, что их будут ждать проверки соблюдения этого правила.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон остался не в восторге от позиции ФИА.

«Это был самый долгий брифинг в моей жизни. Я выступаю в гонках очень давно, и я никогда не видел настолько долгого инструктажа пилотов. Кроме того, большинство пилотов на брифинге были без масок. Некоторые пилоты их носили, но большая часть представителей ФИА — нет. И я не до конца понимаю все эти мелочи, например, историю с нижним бельём. Мы действительно должны говорить о таких вещах?» — добавил Льюис Хэмилтон.

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