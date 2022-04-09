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«Если хотят проверить мою задницу, валяйте». Гасли отреагировал на ужесточение от ФИА

«Если хотят проверить мою задницу, валяйте». Гасли отреагировал на ужесточение от ФИА
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Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли высказался о решении ФИА ужесточить проверки нижнего белья гонщиков. Ранее гоночный директор ФИА Нильс Виттих напомнил, что пилоты должны носить только огнеупорную одежду, и предупредил, что их будут ждать проверки соблюдения этого правила.

«Я не буду это комментировать. Если они хотят проверить мою задницу, валяйте, не стесняйтесь, мне нечего скрывать. Мой член — всё что угодно. Если это сделает их счастливыми, пусть не стесняются», — приводит слова Пьера Гасли Motorsport.

Огнеупорное нижнее бельё должно помочь пилотам не пострадать в аварии вроде той, в которую угодил Ромен Грожан на Гран-при Бахрейна 2020 года.

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