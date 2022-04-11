«Страшная глупость!» Президент РАФ отреагировал на скандал с российским картингистом

Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов прокомментировал скандал с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.



«Давайте не торопиться раньше времени. Мы вышли на родителей, которые уже разговаривают с ним. Пускай Артём сначала хотя бы объяснит, что он хотел сделать. Там можно столько всего надумать!



Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Факт в том, что мы видим кое-что похожее [на нацистское приветствие]. Но это ещё не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать.



Что-то здесь не так. Надо выслушать Артёма и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать!» — приводит слова Кирьянова «Газета.Ru».

Новость по теме Российский гонщик отпраздновал победу на ЧЕ по картингу нацистским приветствием