Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Страшная глупость!» Президент РАФ отреагировал на скандал с российским картингистом

«Страшная глупость!» Президент РАФ отреагировал на скандал с российским картингистом
Комментарии

Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов прокомментировал скандал с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.

«Давайте не торопиться раньше времени. Мы вышли на родителей, которые уже разговаривают с ним. Пускай Артём сначала хотя бы объяснит, что он хотел сделать. Там можно столько всего надумать!

Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Факт в том, что мы видим кое-что похожее [на нацистское приветствие]. Но это ещё не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать.

Что-то здесь не так. Надо выслушать Артёма и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать!» — приводит слова Кирьянова «Газета.Ru».

Новость по теме
Российский гонщик отпраздновал победу на ЧЕ по картингу нацистским приветствием
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022