«Страшная глупость!» Президент РАФ отреагировал на скандал с российским картингистом

Президент Российской автомобильной федерации Виктор Кирьянов прокомментировал скандал с российским картингистом Артёмом Северюхиным. После победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.
«Давайте не торопиться раньше времени. Мы вышли на родителей, которые уже разговаривают с ним. Пускай Артём сначала хотя бы объяснит, что он хотел сделать. Там можно столько всего надумать!
Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Факт в том, что мы видим кое-что похожее [на нацистское приветствие]. Но это ещё не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать.
Что-то здесь не так. Надо выслушать Артёма и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать!» — приводит слова Кирьянова «Газета.Ru».
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