Окон объяснил, почему сильно уступал Алонсо в Мельбурне

Пилот «Альпин» Эстебан Окон рассказал, почему в квалификации Гран-при Австралии он был медленнее своего товарища по команде, испанского гонщика Фернандо Алонсо. Алонсо претендовал на топ-3, однако из-за аварии оказался лишь 10-м. Окон же, смотревшийся хуже Фернандо, стал восьмым.



«С вечера пятницы мы приняли решение вести развитие настроек машины несколько по-другому. Очевидно, это было сделано для того, чтобы попытаться извлечь выгоду, но в действительности это не окупилось. Поэтому испытываю смешанные эмоции. Вероятно, в этот уик-энд мы могли бы сделать немного больше с учётом того, как машина показала себя в целом. Однако финишировать на седьмом месте, в общем-то, неплохо. Ведь в конце концов мы набираем очки уже в течение трёх гонок.



Вообще, мне кажется, что пятёрка лучших в квалификации вполне могла была бы пятёркой лучших и в самой гонке. Так что, как я уже говорил, у меня смешанные чувства. Но есть и плюс, потому что мы можем проанализировать свои действия и исправить допущенную ошибку, если она была», — приводит слова Окона Motorsport.