Шведская команда, уволившая оскандалившегося российского гонщика, поможет ему с адвокатом
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Шведская картинговая команда Ward Racing предоставит российскому гонщику Артёму Северюхину адвоката на разбирательство в итальянской федерации, сообщает телеграм-канал First Place.
Как сообщает источник, решение уже принято и Артёма за этот поступок дисквалифицируют на непродолжительный срок. Это может означать, что федерация понимает необоснованность обвинений и таким решением просто формально хочет закрыть вопрос.
Ранее Ward Racing объявила о расторжении контракта с Северюхиным.
Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.
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