Шведская команда, уволившая оскандалившегося российского гонщика, поможет ему с адвокатом

Шведская картинговая команда Ward Racing предоставит российскому гонщику Артёму Северюхину адвоката на разбирательство в итальянской федерации, сообщает телеграм-канал First Place.



Как сообщает источник, решение уже принято и Артёма за этот поступок дисквалифицируют на непродолжительный срок. Это может означать, что федерация понимает необоснованность обвинений и таким решением просто формально хочет закрыть вопрос.



Ранее Ward Racing объявила о расторжении контракта с Северюхиным.



Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу Северюхин сделал жест, схожий с нацистским приветствием.



Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».

Новость по теме У картингиста Северюхина отобрали итальянскую лицензию после скандала на подиуме