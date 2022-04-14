«Хаас» отказался отдавать Мазепину его болид 2021 года

Команда «Хаас» не собирается выполнять условие, прописанное в контракте с «Уралкалием», по которому она должна отдать болид россиянина Никиты Мазепина образца 2021 года.

По мнению американской компании, сначала «Уралкалий» обязан выплатить компенсацию в размере $ 8,6 млн.

«До тех пор, пока вышеупомянутая сумма не будет выплачена компании «Хаас», со стороны «Хааса» не существует никаких обязательств по поставке болида Формулы-1», — говорится в письме команды, которое приводит портал Motorsport.

Ранее сообщалось, что «Хаас» отклонил требование бывшего титульного спонсора, «Уралкалия», о возврате $ 13 млн, которые уже были выплачены перед началом сезона, а также настояла на дополнительной компенсации в размере $ 8,6 млн за «упущенную выгоду».

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