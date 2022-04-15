Косаченко — об отказе «Хааса» возвращать $ 13 млн: «Уралкалий» попал под волну русофобии

Автоспортивный менеджер и эксперт Оксана Косаченко высказала мнение об отказе американской команды Формулы-1 «Хаас» возвращать $ 13 миллионов российской компании «Уралкалий».

«Сейчас «Хаас» пытается разыграть, что у них невероятный форс-мажор. И они, такие бедные и несчастные, должны срочно искать замену пилоту. Всё это некая непорядочность. Уверена, что достаточно серьёзная команда юристов будет работать сейчас в «Уралкалии», чтобы вернуть процесс в нормальное русло.



Давайте не забывать, в каких условиях мы сегодня находимся. Честность, порядочность и другие принципы, на которых мы привыкли вести бизнес, теперь просто не работают за рубежом. Пошла русофобская волна. «Уралкалий» попал под волну русофобии. Глубокая непорядочность «Хааса», которая в прошлом году выжила только потому, что пришёл российский спонсор», — приводит слова Косаченко «Спорт-экспресс».



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