Хаккинен: результаты Боттаса впечатляют

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен остался доволен выступлениями Валттери Боттаса в составе «Альфа Ромео».



«Если пилот не выигрывает, то его критикуют, это факт. Боттаса всегда критиковали, потому что его напарник побеждал, а он — нет. Конечно, фанаты говорили: «Ты же финн, ты должен выигрывать». Если посмотреть на историю, то финны всегда были достаточно успешны в Формуле-1, так что болельщики ждут именно этого. Сейчас Боттас в другой команде. Многие фанаты считали, что игра окончена, но Валттери думает иначе. Боттас хорошо знает Вассёра, они вместе работали в младших сериях. Валттери уверен, что машина будет ехать хорошо.



Его сезон начался здорово. Случались технические проблемы, но в Австралии он снова взял очки. Достаточно ли этого фанатам? Будет интересно посмотреть. Кому-то нравится Боттас, кому-то нет, но Формула-1 — настоящий вызов, это факт. Валттери становился вторым гонщиком мира – плохой пилот на такое не способен.



Им нужно проводить работу над машиной. Болид сложен для управления. Боттасу приходится постоянно корректировать руль – даже на прямых. У меня огромное уважение к Валттери. У него непростая машина, а результаты очень впечатляют», — приводит слова Хаккинена Unibet.