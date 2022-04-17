Магнуссен — о Мике Шумахере: с такой фамилией ему довольно тяжело
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Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался о товарище по команде Мике Шумахере.
«Мик очень вежливый и хорошо ладит со всеми. Он с самого начала был открытым. Кроме того, он очень честен с командой, а если случаются какие-то ошибки, всегда открыто говорит о них, а не пытается найти оправдания. Очевидно, что он большой талант.
Но, конечно, с такой фамилией ему приходится довольно тяжело. Ведь его отец — величайший гонщик Формулы-1. Некоторые могут подумать, что он здесь только потому, что он Шумахер. Но у него действительно есть всё, чтобы быть здесь. Он сделал всё, что нужно, а может и больше», — приводит слова Магнуссена издание Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.
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