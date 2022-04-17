«Никто не бьёт так сильно, как жизнь». Шварцман вспомнил о скончавшемся 2 года назад отце

Тест-пилот «Феррари» в Формуле-1, россиянин Роберт Шварцман разместил новый пост у себя социальных сетях, посвятив его своему отцу, ушедшему из жизни два года назад.

«2 года как ты ушёл. Очень сильно скучаю по тебе! Никто не бьёт так сильно, как жизнь, но дело не в том, как сильно ты бьёшь, а в том, насколько сильно ты можешь получать удары и продолжать двигаться вперёд», — написал Роберт.

Фото: Из личного архива Роберта Шварцмана

Напомним, по итогам прошедшего сезона Шварцман стал вице-чемпионом Формулы-2, однако не сумел пробиться в основной состав ни одной из команд Формулы-1. В преддверии сезона-2022 Шварцман принял участие в частных тестах «Феррари» во Фьорано. В общей сложности Шварцман за время испытаний во Фьорано проехал 165 кругов или 492 километра.