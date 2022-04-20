Хельмут Марко: агрессивный стиль Ферстаппена не совсем сочетается с новыми автомобилями

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о сложностях, с которыми столкнулся пилот команды Макс Ферстаппен в нынешнем сезоне Формулы-1.
«Серхио Перес стал значительно ближе к Максу, если провести сравнение с 2021 годом. Самое простое объяснение этого заключается в том, что новые автомобили с меньшей прижимной силой больше подходят одному пилоту лучше, чем другому. Перес очень доволен настройками автомобиля. А у Макса пока есть определённые сложности. Он ещё не нашел правильного баланса и, следовательно, не имеет полной уверенности в машине. Его агрессивный стиль пилотажа не совсем сочетается с новыми автомобилями», — приводит слова Марко F1-Insider.
В личном зачёте пилотов Формулы-1 Ферстаппен в настоящее время занимает шестое место, имея в активе 25 очков.
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