Бывший инженер Формулы-1 считает, что «Мерседес» готовит вторую версию нового болида

Бывший инженер Формулы-1 Жюльен Симон-Шотан высказал мнение о том, что «Мерседес» готовит вторую версию нового болида для выступлений в чемпионате.

«В прошлом они бы привезли два, три или четыре разных передних крыла и днища, но они больше не могут этого делать. Они, вероятно, подождут, пока у них не будет полного пакета, таковы мои ожидания. Вместо одного нового днища они привезут новую версию машины. Я думаю, это произойдёт очень скоро», — приводит слова инженера Grandprix.

Ранее немецкое издание Auto Motor Und Sport опубликовало статью, в которой рассказало о том, что многим командам Формулы-1 требуется полная переделка новых болидов. В их число попал и «Мерседес».